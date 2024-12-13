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Zonguldak'ta Roman Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Erişimi İçin Yeni Adım

Zonguldak'ta Roman Vatandaşların Kamu Hizmetlerine Erişimi İçin Yeni Adım
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Zonguldak Valiliği, Roman vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi kamu hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla yeni saha koordinatörleri görevlendirdi. Koordinatörler, Roman vatandaşların ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde belirlemek için çalışmalar yapacak.

Zonguldak Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmet gibi kamu hizmetlerine erişiminin artırılması ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yeni bir adım atıldı. Bu kapsamda İl Roman Saha Koordinatörünün yanında ilçelerde de saha koordinatörleri görevlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, saha koordinatörlerine görev kimlik belgeleri Vali Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Ertekin tarafından takdim edildi. Görevlendirme törenine, İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Türkmen Köse, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Cemal Kar ile BEÜN Roman Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dirimeşe katıldı.

Görevlerine başlayan Roman Saha Koordinatörlerinin, Roman vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde belirleyerek çözüm üretmesi hedefleniyor. Görevlilere çalışmalarında destek olunması gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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