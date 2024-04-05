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Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yoğun alışveriş

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Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için yoğunluk oluşturdu.

Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayramlık alışverişi yapmak için Gazipaşa Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar kent merkezine inerek bayramlık alışverişi için mağazalara ve şeker tezgahlarına yoğunluk gösterdi.

Tezgahlara ilginin yüksek olması esnafın yüzünü güldürdü. Yoğun ilginin arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Esnaflık yapan Ahmet Çiftçi, "Satışlara son güne sıkışacak herhalde. Kıpırdanma oluyor. Vatandaş para oldukça alışveriş yapmaya başlıyor. Yarından sonra alışverişlerde artışlar olur memnun oluruz. Bizim insanımız son güne sıkıştırmayı sever. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi olur diye düşünüyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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