Haberler

Zonguldak'ta Mezarlıkta Ayı Yavruları Görüntülendi

Zonguldak'ta Mezarlıkta Ayı Yavruları Görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir vatandaş, mezarlıkta iki ayı yavrusunun görüntüsünü cep telefonuyla kaydetti. Ayıların şehre inmesi dikkat çekti.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde cep telefonlarına yansıyan görüntülerde iki ayı yavrusu şehre inerek mezarlıkta göründü.

Alınan bilgiye göre, Gökçebey ilçesinde yaşayan Osman Acar isimli bir vatandaş evinin yakınlarındaki bir mezarlıktan sesler gelmesi üzerine seslerin geldiği yöne bakarak iki ayı yavrusunun şehre indiğini gördü. Ayı yavruları şehre inmesi ile birlikte mezarlığın içinde görüntülendi. Acar, cep telefonu ile o anları saniye saniye kayıt altına aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" çıkışı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
5 bakanlıkta atama ve görevden alma kararları

İki ilin milli eğitim müdürü görevden alındı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
4 katlı bina yıkıldı; bitişikteki apartman duvarsız kaldı

Bitişikteki apartman yıkılınca Behiye teyze böyle kaldı!
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor

Dudak uçuklatan fiyat! Araba ve motosikletle takas ediliyor
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu

Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez'in hamlesi piyasayı rahatlattı
AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog

AK Partili Gökçek ile CHP'li vekil arasında bomba diyalog
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi

Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar

İlçede deprem fırtınası! Güne korkutan sarsıntı ile uyandılar
Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! 3 gün sonra hava tersine dönüyor

Sıcaklıklar artıyor ama uzun sürmeyecek! Bu tarihe dikkat
Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 koltuk parası alacak

Hava yolu şirketi artık kilolu yolculardan 2 katı para alacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.