Zonguldak'ta Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta çalıştığı maden ocağında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki maden işçisi Bedirhan Karaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletme Müdürlüğü'nde yer altındaki maden ocağında dün akşam 21.00 sıralarında çalışırken fenalaşan 27 yaşındaki maden işçisi Bedirhan Karaş; mesai arkadaşları tarafından yer üstüne çıkartıldı. Maden ocağı önünde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaş, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaş; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp krizinden öldü.

Maden işçisinin cenazesi bugün Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortanpazarı Beldesi Kirazlar Mahallesi Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek. - ZONGULDAK