Zonguldak'ta Maden İşçileri Depremde Hayatını Kaybedenleri Andı

Zonguldak'ta maden işçileri 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı. İşçiler, yapılan duaların ardından çalışmak için yerin metrelerce altına indi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altına alan ve 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketi, yıldönümünde Zonguldak'ta anıldı.

Depremzedeleri 'domuz damı' gibi yer altında kömür üretirken kurdukları tahkimatlarla kurtaran maden işçileri, canlarını ortaya koyarak yaptıkları fedakarlıklarla adeta kahraman oldu.

Maden işçileri aradan geçen bir yılın ardından deprem felaketinde hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait müessese müdürlüklerinde 08.30-16.30 vardiyası işçileri, maden ocağı önünde toplanarak depremde hayatını kaybedenlere dua etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edildi. Anma programına GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri ile TTK yöneticileri de katıldı. 43 yaşındaki maden işçisi Hasan Dernek, deprem sonrası bölgeye gönderildiklerini ve kurtarma çalışmalarına katıldıklarını ifade ederek, "Kahramanmaraş'ta çalıştık. Aradan bir yıl geçti. Ölenlere rahmet versin. Geride kalanlara güç kuvvet versin. Devletimizin, milletimizin bir daha başına getirmesin. Enkazdan bir canlı çıkarttık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Olan imkanları kullandık. Devletimize zeval vermesin. Herkes elinden geleni yaptık. Büyük bir felaketti. Göçmüş bir vatandaşı iki saat süren çalışmayla enkazın altından kurtardık" dedi.

Yapılan duaların ardından madenciler çalışmak üzere yer altına indi. - ZONGULDAK