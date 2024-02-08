Zonguldak'ta Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden İşçi Emekli Olmaya 20 Gün Kala

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 45 yaşındaki Murat Çetinkaya'nın 20 gün sonra emekli olacağı öğrenildi.

Kilimli ilçesine bağlık Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi. İşçilerden Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya göçük altında kaldı.

Erdem Yıldız ekiplerin çalışmalarının ardından sağ olarak kurtarıldı. Üç çocuk babası Murat Çetinkaya'nın cansız bedeni 5 saatlik çalışmayla göçükten çıkartıldı.

7 kardeşten üçü madenci

Üç çocuk babası Murat Çetinkaya için Beycuma beldesi Dereli Mahallesi'ndeki baba evinde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi.

Kendisiyle birlikte diğer iki kardeşinin de madenci olduğu öğrenilen Murat Çetinkaya'nın Bolu ve Zonguldak'ta 13 yıl madenci olarak çalıştığı öğrenildi. Çetinkaya'nın emekliliğine 20 gün kaldığı ancak göçükte hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralı halde son görevini yapmak için geldi

Cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, GMİS Genel Başkan Yardımcısı, protokol üyeleri ile Murat Çetinkaya'nın mesai arkadaşları ve köy halkı katıldı.

Göçükten yaralı kurtulan Erdem Yıldız, yaralı halde mesai arkadaşının cenazesinde son görevini yaptı. Yıldız, Murat Çetinkaya'nın cenaze namazına katıldı, dua etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Murat Çetinkaya'nın cenazesi köy mezarlığında defnedildi. - ZONGULDAK