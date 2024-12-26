Zonguldak'ta Madde Bağımlılığı ile Mücadele Konferansı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu'nda bağımlılıkla mücadele kapsamında etkinlik düzenlendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Mustafa Salih Ayan ve Büşra Yazıcı, "Madde Bağımlılığı" konulu bir konferans düzenledi. Etkinlikte, madde bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılıkla mücadelede alınabilecek önlemler ve gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılara, bağımlılıkla ilgili farkındalık kazandırmayı amaçlayan bilgilendirme ve önleme yöntemleri aktarıldı. - ZONGULDAK