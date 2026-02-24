Haberler

Maarifin Kalbinde Ramazan Zonguldak'ta gerçekleşti

Maarifin Kalbinde Ramazan Zonguldak'ta gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, 'Maarifin Kalbinde Ramazan' programında öğrencilerle buluştu. Etkinlikte Ramazan manileri, hikayeler ve atölye çalışmalarıyla birlik, beraberlik ve iyilik vurgusu yapıldı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" programına katıldı.

Program, öğrencilerin davulcu eşliğinde Ramazan manileriyle karşılanmasıyla başladı. Sahne bölümünde Nasreddin Hoca öğrencilerle buluşarak hikayeler anlattı ve soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Hep birlikte söylenen Ramazan şarkıları programa coşku kattı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler atölye çalışmalarına katıldı. Ramazan feneri yapım atölyesinde fenerlerini hazırlayan öğrenciler ardından iyilik köşelerinde duygu ve dileklerini kaleme aldı. Paylaşma, yardımlaşma ve iyilik temalı mesajlar etkinliğe anlam kattı. Boyama ve deneyim alanlarında gerçekleştirilen etkinlikler de öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve hediye paketlerinin dağıtılmasıyla sona erdi. Etkinlik, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve iyilik ruhunu öğrencilerle buluşturdu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Kanal D muhabirinin zor anları! Şekilden şekile girdi

Muhabirin lokantadaki zor anları! Şekilden şekile girdi
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle

Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler