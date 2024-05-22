Zonguldak'ta Köy Halkı İmece Usulü Yol Çalışmasına Katıldı

Zonguldak'ta bir köyün vatandaşları imece usulü gönüllü olarak el ele verdi ve yol çalışmasına katıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde ikamet eden vatandaşlar yol çalışmasına gönüllü olarak katıldılar. Göbü Köyü muhtarı Burhan Oral önderliğinde yürütülen bu çalışma çevre halkı tarafından büyük ilgi gördü. Kilimli ilçe Kaymakamı Necdet Özdemir ise vatandaşların yoğun çalışmasına bölgede şahit oldu.

Köy çapında incelemelerde bulunan Kaymakam Özdemir, kıraathanede vatandaşlar ile sohbet etmesinin ardından bölgeden ayrıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan köy muhtarı Oral, "Bugün merkez camimizin son çevre düzenlemesi de bitti. Başından bugüne kadar Adem Güçlücan başkanlığında emeği geçen katkı veren herkese şahsım ve köyümüz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK