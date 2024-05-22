Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Köy Halkı İmece Usulü Yol Çalışmasına Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde ikamet eden vatandaşlar, gönüllü olarak yol çalışmasına katıldı. Köy muhtarı Burhan Oral önderliğinde gerçekleştirilen çalışma büyük ilgi gördü.

Zonguldak'ta bir köyün vatandaşları imece usulü gönüllü olarak el ele verdi ve yol çalışmasına katıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyünde ikamet eden vatandaşlar yol çalışmasına gönüllü olarak katıldılar. Göbü Köyü muhtarı Burhan Oral önderliğinde yürütülen bu çalışma çevre halkı tarafından büyük ilgi gördü. Kilimli ilçe Kaymakamı Necdet Özdemir ise vatandaşların yoğun çalışmasına bölgede şahit oldu.

Köy çapında incelemelerde bulunan Kaymakam Özdemir, kıraathanede vatandaşlar ile sohbet etmesinin ardından bölgeden ayrıldı. Konu ile ilgili açıklama yapan köy muhtarı Oral, "Bugün merkez camimizin son çevre düzenlemesi de bitti. Başından bugüne kadar Adem Güçlücan başkanlığında emeği geçen katkı veren herkese şahsım ve köyümüz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zonguldak Kilimli Yerel Yaşam Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

Ayhan Bora Kaplan davasında Süleyman Soylu'nun ismi tutanaklara girdi

 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay

 Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını 'annesi' olarak tanıtmış

Evine çağırdığı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Karısını "annesi" olarak tanıtmış

Bakmadan Geçme

23 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 23 Mayıs burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu? Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ! #129349 Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda? #9917 Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Senua's Saga: Hellblade II İncelemesi: Büyüleyici Grafikler ve Derin Hikaye Ayhan Bora Kaplan davasındaki Süleyman Soylu detayı ne? Olay ne, ne oldu? Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir? Sakarya Belediyesi hangi parti? Sakarya Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Sakarya yerel seçim sonuçları! Ubisoft'un Ücretsiz FPS Oyunu XDefiant Piyasaya Sürüldü: İşte Sistem Gereksinimleri 22 MAYIS YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay kızlarına ne isim verdi? ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2024: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ne kadar kaç TL yapılacak? 2026 UEFA Avrupa Ligi ile 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri nerede oynanacak? #129349 UEFA Ligleri İstanbul'da mı? #9917
Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti

Müşterisi olmadığı bankadan adına 350 bin TL kredi çekildi! Mağdur sayısı 150'yi geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title