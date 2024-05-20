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Zonguldak'ta Kore Gazisi Hasan Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi

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Zonguldak'ta yaşlılığa bağlı hayatını kaybeden Kore Gazisi Hasan Yılmaz Beycuma beldesinde toprağa verildi. Yılmaz için beldedeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi ve İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri de törene katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan Yılmaz'ın cenazesi aile mezarlığında defnedildi.

Zonguldak'ta yaşlılığa bağlı hayatını kaybeden Kore Gazisi Hasan Yılmaz Beycuma beldesinde toprağa verildi.

Beycuma beldesinde yaşayan Kore Gazisi Hasan Yılmaz, yaşlılığa bağlı olarak 94 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz için beldedeki Merkez Camii de cenaze töreni düzenlendi. Askerlerin omuzlarında cami avlusuna getirilen Yılmaz'ın cenaze namazını İl Müftüsü Aşır Durgun kıldırdı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri de cenaze törenine katıldı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hasan Yılmaz'ın cenazesi beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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