Zonguldak'ta Kediye Kan Nakli ile Hayat Kurtarıldı

Zonguldak'ta tekir cinsi bir kedi kan bağışı ile hayata döndü.

Zonguldak'ta geçtiğimiz günlerde evde bakılan 2 yaşında tekir cinsi kedi mide bulantısı ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kent merkezinde bulunan Zonguldak Veteriner Kliniğine getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından muayene edilen kedide kansızlık tespit edildi. Kedinin kan grubunun tespit edilmesinin ardından aynı kan grubuna ait başka bir kediden kan nakli gerçekleştirildi.

Kan naklinin ardından kedi yeniden sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Veteriner Önder Alkan, "Kansızlık bu bir semptom. Hayvanın 2 yaş isimli Minnoş isimli kedimiz. Kansızlık tespit ettik. Bu geldiğinde bize şikayeti solunumda güçlüğü, yemek içme yok ve kusma vardı. Kansızlıkla ilgili bir durum meydana geldiğini ve müdahale edilmezse kan nakli yapılmazsa hayvanı kaybedeceğimiz anlaşıldı. ve bir kan nakli yaptık. Başka bir donör kedi bulduk. Onun tahlillerini yaptık temiz çıktı. Ondan aldığımız kanı kedimize nakil ettik. Dolayısıyla hayvanın hayatı kurtulmuş oldu. İlk etapta kan nakli semptomları ortadan kaldırdı. Kedimiz normale döndürdü. Kan naklinin altında ki hastalığı bulmak gerekiyor. O altındaki hastalığı bulduktan sonra hayvan tedavi edilerek taburcu edildi. Kan nakli hayvanlarda uygulanan ve yapılan bir şey. Bizim işletmemizde de kan nakli yapılmaktadır. Hayvanlarda da kan grupları insanları gibi 4 tane değil. 100 üzerinde kan grupları olanlar var. Kan gruplarını belirlemek için belirli testler var. Acil durum olursa kan gruplarını belirlemek için küçük testler yapılıyor. Pıhtılaşmalara bakılıyor. 2'inci 3'üncü kan nakillerinde sıkıntı olabiliyor" dedi. - ZONGULDAK