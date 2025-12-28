Haberler

Zonguldak'ta Kar Yağışına Karşı Ekipler Sahada, Yollar Ulaşıma Açık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışına karşı ekipler sürekli çalışarak ana yolların ulaşımını açık tutmayı başardı. Valilik, il genelinde tüm köy yollarının açık olduğunu ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığını duyurdu.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken il genelinde ana yolların tamamının ulaşıma açık olduğu bildirildi.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı trafik ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması amacıyla ilgili kurumlara bağlı ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolların açık tutulması için tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılıyor. Jandarma, Emniyet, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, trafik akışının aksamaması için sahada görev alıyor.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde ana yolların tamamının ulaşıma açık olduğu bildirildi. Zonguldak ile Ereğli arasında hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi. Ereğli ile Akçakoca arasında kar yağışı görülmezken, bu güzergahta trafik normal seyrinde ilerliyor.

Zonguldak ile Bakacakkadı arasında yağmurun etkili olduğu, Bakacakkadı ile Bartın ve Bakacakkadı ile Devrek arasındaki ulaşımın sorunsuz sağlandığı ifade edildi. Devrek ile Mengen arasında ise kar yağışının etkisini sürdürmesine rağmen yolun açık tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Bakan Şimşek: Yapay zeka sayesinde 2 milyar TL'nin üzerinde verimsiz harcama önlendi

Kamuda yapay zeka tasarrufu! Bakan Şimşek ilk kez rakam verdi
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar