Zonguldak'ta Kar Yağışına Karşı Ekipler Sahada, Yollar Ulaşıma Açık

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı ekipler sahada çalışmalarını sürdürürken il genelinde ana yolların tamamının ulaşıma açık olduğu bildirildi.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı trafik ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması amacıyla ilgili kurumlara bağlı ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolların açık tutulması için tuzlama ve yol açma çalışmaları yapılıyor. Jandarma, Emniyet, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, trafik akışının aksamaması için sahada görev alıyor.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde ana yolların tamamının ulaşıma açık olduğu bildirildi. Zonguldak ile Ereğli arasında hafif kar yağışı etkili olurken, ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi. Ereğli ile Akçakoca arasında kar yağışı görülmezken, bu güzergahta trafik normal seyrinde ilerliyor.

Zonguldak ile Bakacakkadı arasında yağmurun etkili olduğu, Bakacakkadı ile Bartın ve Bakacakkadı ile Devrek arasındaki ulaşımın sorunsuz sağlandığı ifade edildi. Devrek ile Mengen arasında ise kar yağışının etkisini sürdürmesine rağmen yolun açık tutulduğu kaydedildi.