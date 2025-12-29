UMKE ekipleri 62 yaşındaki hastaya ulaştı

Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışı, kırsal kesimlerde ulaşımı ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Eğerci Beldesi Aksu Köyü'nde yaşayan 62 yaşındaki bir kadın hasta, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve yol şartlarının ağırlaşması nedeniyle standart ambulans köye ulaşmakta yetersiz kaldı. Hastaya ulaşılamaması üzerine devreye Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri girdi. Tam donanımlı 4x4 arazi araçlarıyla yola çıkan UMKE timleri, karla kaplı zorlu yolları aşarak Aksu Köyü'ne ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 62 yaşındaki kadın, ekipler tarafından güvenli bir şekilde evinden alınarak nakledildi.

Zorlu yolculuğun ardından Devrek Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen hastanın tedavi altına alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK