Haberler

UMKE ekipleri 62 yaşındaki hastaya ulaştı

UMKE ekipleri 62 yaşındaki hastaya ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle kırsal alanlarda ulaşımı ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi. 62 yaşındaki bir kadın hasta, UMKE ekiplerinin yardımıyla zorlu koşullarda hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak genelinde etkili olan kar yağışı, kırsal kesimlerde ulaşımı ve sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Eğerci Beldesi Aksu Köyü'nde yaşayan 62 yaşındaki bir kadın hasta, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki yoğun kar yağışı ve yol şartlarının ağırlaşması nedeniyle standart ambulans köye ulaşmakta yetersiz kaldı. Hastaya ulaşılamaması üzerine devreye Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri girdi. Tam donanımlı 4x4 arazi araçlarıyla yola çıkan UMKE timleri, karla kaplı zorlu yolları aşarak Aksu Köyü'ne ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 62 yaşındaki kadın, ekipler tarafından güvenli bir şekilde evinden alınarak nakledildi.

Zorlu yolculuğun ardından Devrek Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen hastanın tedavi altına alındığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış

Acı haberi yeğeninden bu sözlerle almış
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap