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Zonguldak'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Zonguldak'ın Gümeli Beldesi'nde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki yerleşim yerlerinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşmasına neden oldu. Yetkililer bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ZONGULDAK - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinde yaptığı uyarılar gerçekleşti ve soğuk hava dalgası ile birlikte yağışlar Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli Beldesi, bu etkilerden en fazla etkilenen bölgelerden biri oldu.

Belde genelinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Mahallelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Özellikle beldenin bin 300 ile bin 600 metre yükseklikteki yaylalarında durum daha zorlu bir hal aldı. Yayla yolları da ulaşıma kapandı.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, ekiplerin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Özellikle yüksek kesimlerdeki olumsuz hava şartlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Zonguldak'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN DEMİRCİ - Yerel
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