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Zonguldak'ta hafızlık icazet merasimi mehteran coşkusuyla başladı

Zonguldak'ta hafızlık icazet merasimi mehteran coşkusuyla başladı
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Zonguldak İl Müftülüğü, şehir tarihinde ilk kez düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi kapsamında mehteran takımı eşliğinde geniş katılımlı bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Madenciler Anıtı'ndan başlayan yürüyüş Valilik önünde sona erdi.

Zonguldak'ta İl Müftülüğünce şehir tarihinde ilk kez düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi" kapsamında, mehteran takımı eşliğinde geniş katılımlı bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Zonguldak İl Müftülüğü'nün ev sahipliği yaptığı organizasyon, "Cumhuriyetin İlk Vilayeti Zonguldak'ın İlk Hafızlık İcazet Merasimi" adıyla kente tarihi bir gün yaşattı. Genç hafızların mezuniyet gururunu vatandaşlarla paylaşmak amacıyla büyük icazet merasimi öncesinde şehir merkezinde dev bir kortej yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik programı doğrultusunda organize edilen kortej, şehrin simge noktalarından Madenciler Anıtı önünde toplandı. Mehteran takımının seslendirdiği geleneksel marşlar eşliğinde başlayan yürüyüşe, Zonguldak İl Müftülüğü'nün davetiyle yediden yetmişe çok sayıda vatandaş katıldı. Kültürel mirasın ve manevi atmosferin bir araya geldiği yürüyüş, Valilik binası önüne kadar devam etti.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, icazet merasiminin heyecanını tüm şehre yayarak Valilik önünde son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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