Zonguldak’ta iki gün süreyle denize girmek yasaklandı

(ZONGULDAK) - Zonguldak Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen yüksek dalga ve rip akıntısı nedeniyle 25-26 Temmuz'da tüm plaj ve sahillerde denize girilmesini yasakladı.

Zonguldak Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğini korumaya yönelik tedbir alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de etkisini artırması beklenen yüksek dalga ve rip akıntısının boğulma riskini artırabileceği değerlendirildi.

Bu kapsamda, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günlerinde il genelindeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Yetkililer, vatandaşlardan yasağa uymalarını ve sahillerde görev yapan ekiplerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, emniyet, jandarma ve ilgili kurum ekiplerinin yasak süresince kıyı kesimlerinde denetimlerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA