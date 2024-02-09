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Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı

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Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'nde düzenlenen törende, özel şirketin sponsorluğunda 15 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere dağıtıldı. Törene katılan davetlilere pizza ikramı da yapıldı.

Zonguldak'ta ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalyede dağıtıldı.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'nde tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi. Özel şirketin sponsorluğunda Sakatlar Derneği'ne yapılan 15 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahibi engellilere törenle dağıtıldı.

Törene katılan davetleri ayrıca firma yetkilisi tarafından pizza ikram edildi. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin yaptığı açıklamada ilgili firmaya teşekkür ederek şunlar söyledi:

"Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi olarak bilindiği gibi yıllardır ilimizde ihtiyaç sahibi engellilerin tekerlekli sandalye temini için büyük mücadele veriyoruz. Bugüne kadar da çok büyük katkılarla bu ihtiyaç sahiplerini mutlu etmiş durumdayız. Bugün de yine şehrimizin değerli esnafları, pizza sahibi kuruluşun bizlere teklif ettiği 15 adet tekerlekli sandalye bağışı ve davetlilere pizza ikramı programını seve seve kabul ettik. Kendilerine bu konuda tüm engelli camiası adına tekrar büyük teşekkür ediyorum. Buradan tekrar bütün iş adamları, kamu kurumları ve hayırseverlere de sesleniyorum. 15 tane tekerlekli sandalye bizim için bütün ihtiyaçları karşılamamıza yeterli değil. Şu anda da en az 50'nin üzerinde talep var. Onun için ben tüm hayırsever vatandaşlarımızdan ve kamu kurumu kuruluşlarımızdan desteğin devam etmesini talep ediyorum. Tekrar tüm camiam adına, engelli camiası adına derneğimin ve yönetim kurulum adına değerli kuruluşa büyük sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Şirin Zonguldak Engelliler Etkinlik Yerel Güncel Haberler

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