Zonguldak'ta Hz. Mevlana Anma Töreni Düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Hz. Mevlana'nın vefatının 751. sene-i devriyesi münasebetiyle "751. Yıl Dönümünde HZ. Mevlana'yı Anma ve Şebiarus Töreni" gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törene, BEUN Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Prof. Dr. Servet Karasu, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. BEUN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara'nın gerçekleştirdiği "Spekülatif Mevlana'dan Gerçek Mevlana'ya" başlıklı konuşma ile başlayan anma töreni, Dildade Türk Müziği Topluluğu tarafından gerçekleştirilen musiki dinletisi ve Galata Mevlevihanesi Semazenleri'nin sema gösterisiyle devam etti.

İzleyicilerin büyük beğenisini toplayan "751. Yıl Dönümünde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şebiarus Töreni", gerçekleştirilen belge takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - ZONGULDAK