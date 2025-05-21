Zonguldak'ta Hız Denetimi Uygulaması Başlatıldı

Zonguldak'ta Hız Denetimi Uygulaması Başlatıldı
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde trafik kazalarının önüne geçmek için Değirmenağzı tünellerinde hız denetimi uygulaması hayata geçirildi. Radar kontrolleri kazaların sık yaşandığı gün ve saatlerde yoğunlaştırılacak.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı tünellerinde hızdan kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Yıldız Evleri mevkisinde radar denetimi başlatıldı.

Söz konusu bölgede hız limitlerine uyulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, radar uygulamasının özellikle kazaların sık yaşandığı saat ve günlerde yoğunlaştırılacağını belirtildi. Bölgede hız ihlallerinin ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekilirken sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.

Radar uygulamasının, hız kaynaklı kazaları azaltmak ve sürücülerin daha dikkatli hareket etmelerini sağlamak amacıyla sürdürüleceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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