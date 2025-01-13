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Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Zonguldak'ta Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
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Zonguldak Valiliği tarafından gerçekleştirilen Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda terörle mücadele, ruhsatsız maden ocakları, trafik güvenliği, uyuşturucu ile mücadele gibi konular gündeme geldi.

Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen Haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda şu görüşler ele alındı;

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar. Ruhsatsız maden ocaklarına ilişkin denetimler. Kış şartlarına uygun trafik güvenliği tedbirleri. Mali ve organize suçlarla mücadele. Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri. Asayiş durumu ve alınması gereken önlemler. Düzensiz göçle mücadele çalışmaları. Okul çevrelerinde güvenliği artırmak için yapılan uygulamalar. Siber suçlarla mücadelede kullanılan yöntemler ve yeni planlamalar."

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik birimlerinin il genelinde suç ve suç unsurlarıyla mücadelede kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Toplantıda ayrıca, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına alınan önlemlerin artırılacağı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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