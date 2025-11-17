Zonguldak'ta Gemi Kazası Davası Devam Ediyor

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta 2 yıl önce Kafkametler isimli yük gemisinin fırtınada batması sonucu 7'si kayıp 12 mürettebatın ölümüne ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına üçüncü duruşmada da devam etti.

Türk Bayraklı Kafkametler isimli kuru yük gemisi Rusya'nın Temruk limanından aldığı yükü İzmir'in Aliağa ilçesindeki limana taşırken 19 Kasım 2023 günü Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarparak battı.

Geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen 7 mürettebattan bir ize rastlanmadı. Geminin enkazı ise yapılan çalışmaların ardından battığı yerden çıkartıldı.

Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede gemi donatanı oldukları öğrenilen K.Ö., G.Ö. ve S.Ö. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar, Karadeniz Ereğli Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşmaya katılmazken, avukatların yanı sıra denizcilerin aileleri hazır bulundu.

Halen cansız bedenine ulaşılamayan gemici Mustafa Nacar'ın annesi Gülay Nacar, oğlunun ahının yerde kalmamasını istedi. Anne Nacar, "Hepsinden şikayetçiyim. 12 kişinin hesabını kim verecek? Oğlumun ahı yerde kalmasın. Yazık günah değil mi? Kimse ceza almadı, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Sorumlulardan şikayetçiyim, ceza almalarını istiyorum. Benim 1 yaşında torunum var" şeklinde konuştu.

Cansız bedenine ulaşılamayan yağcı Ömer Hebip'in yakını Sinan Hebip ise SEGBİS ile katıldığı duruşmada sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tanık olarak dinlenen Karasu Limanı kılavuz kaptanı Aytemur G., olay günü limanın fırtına nedeniyle kapalı olduğunu, geminin limanın idari sahasına demirlemek istediğini ancak güvenli bölgeye demirlemesi yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi. Güleç, telsiz konuşmalarında yanlış yönlendirme ya da oyalama iddialarını kabul etmedi.

Tanık Aytemur G., "Kiminle görüştüğümü bilmiyorum sanırım kaptandı. Olay günü liman idari sahasına gemi demirlemek istedi. Ben de bunun mümkün olmadığını, bunun tehlikeli olabileceğini söyledim. Bana ne yapabileceklerini sordular. Bende, gelen gemileri güvenli limanlara yönlendiriyoruz, güvenli limanlara gidebileceklerini önerdim. Liman o gün kapalıydı, liman korunaklı bir liman değil. Bizim o gün zaten gemiye gitmemiz hava şartları nedeniyle mümkün değildi. Daha sonra rota değiştirdiklerini gördük ve başkaca bir irtibatımız olmadı. Telsizle ilgili konuşmalar zaten kayıtlı, bunları mahkemeye sunduk. Geminin limana girme talebi de olmamıştır."

Sanık avukatı müvekkillerinin beraatini, aksi durumda ise adli kontrol şartının kaldırılmasını istedi. Ancak mahkeme heyeti, ara kararda adli kontrol tedbirlerinin devam edilmesine, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - ZONGULDAK