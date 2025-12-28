Haberler

Zonguldak'ta Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Zonguldak'ta etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Valilik, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tedbirler alındığını duyurdu.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde etkili olan ve yarın sabah saatlerinde etkisini artıracak olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle, meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri; il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malül, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

