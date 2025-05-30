Zonguldak'ta Erdemir Hakkında Çevreyi Kirlettiği Gerekçesiyle Suç Duyurusu

(ZONGULDAK) - Batı Karadeniz Çevre Gönülleri Platformu üyeleri ile çevreciler, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren ERDEMİR hakkında çevreyi sistematik şekilde kirlettiği ve halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Çevreciler, "Ereğli halkı zehir soluyor" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) hakkında çevreyi sistematik olarak kirlettiği ve halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu üyeleri ile bazı çevre aktivistleri, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) hakkında çevreyi sistematik olarak kirlettiği ve halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Çevreciler, suç duyurusundan önce Karadeniz Ereğli Adliyesi önünde açıklama yaptı.

"Karadeniz Ereğli zehir soluyor"

Platform adına açıklama yapan çevre aktivisti Salim Çalık, ERDEMİR'in uzun süredir bölgenin havasını, suyunu ve toprağını kirlettiğini öne sürdü.

Çalık, "Erdemir uzun süredir Karadeniz Ereğli'nin ve çevresinin havasını, suyunu, toprağını zehirliyor. Yılın yaklaşık 200 günü — ve bu sadece bir yıla özgü değil, yıllardır devam eden bir durum — yaşanamayacak bir hava kalitesine yol açıyor. Bu durum hem Anayasa'ya hem çevre hukukuna aykırı ciddi sorunlar barındırıyor. Biz bunun için savcılığa suç duyurusunda bulunmaya geldik" ifadelerini kullandı.

Devlet kurumlarının çevreye dair sorumluluklarını yerine getirmediğini öne süren Çalık, "Bugüne kadar sosyal medyada, yerel ve ulusal medyada çıkan haberler üzerine bizim buraya gelmemize gerek kalmaksızın devlet kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerekirdi. Tüm açıklamalarımızı ihbar kabul edip işlem yapmaları gerekiyordu. Ancak geldiğimiz noktada kurumların görev yapmadığını ya da yaptırılmadığını düşünüyoruz. Bunu da ayrıca vurgulamak istiyorum" dedi.

"Karadeniz Ereğli'de kanser oranları yüksek"

Çalık, geçmiş yıllarda yapılan çeşitli araştırmaların bölgedeki sağlık sorunlarına işaret ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Örneğin LÖSEV'in geçmiş yıllarda yapmış olduğu araştırmalarda, Zonguldak ve ilçelerinde adeta bir kanser patlaması yaşanıyor. Ama Zonguldak özelinde konuşacak olursak, Karadeniz Ereğli diğer ilçelere göre 3,5 kat daha fazla kanser vakasıyla karşılaşıyor. Bu verilerin resmi istatistiklerle doğrulanmasını istiyoruz."

Çalık, Çevre Mühendisleri Odası'nın geçmişte yaptığı bir çalışmaya da dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

"Bu bölgede fındıklarda asit yağmurlarına bağlı zehirlenme tespit edilmiş. Bunu biz de yeni öğrendik. Ben de bu bilgiyi araştırmalar sırasında öğrendim. Bu nedenle savcılığa başvurarak Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı aracılığıyla ERDEMİR'in yarattığı kirliliğin asit yağmurlarına yol açıp açmadığını ve bunun gıda ve su yoluyla insanlara bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek istiyoruz. İstatistiklerin ortaya konulmasını talep ettik."

"Halk sağlığı sorunu yaşıyoruz"

Salim Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında bir halk sağlığı sorunu yaşıyoruz. Bu sadece Karadeniz Ereğli için geçerli değil. Biliyoruz ki baca gazları, rüzgarın da etkisiyle Karadeniz Ereğli'nin çok daha dışına, Alaplı ilçesine hatta rüzgarın şiddetiyle Zonguldak'a kadar ulaşabilecek durumda. Yağmur olarak veya soluduğumuz hava olarak bu zehri vücudumuza alıyoruz. Belki de ömrümüzden veriyoruz.

Yavaş bir ölümle karşılaştığımız için insanlar bunu sanki kendi başlarına gelmeyecekmiş gibi düşünüyorlar. Bu nedenle şu an yeterli ilgi yok gibi görünüyor. Ancak önümüzdeki günlerde, özellikle bu suç duyurusunun devamında izlenecek yol ve yöntemlerle daha fazla ayrıntıya ulaşacağımıza ve kamuoyunda daha fazla duyarlılık gelişeceğine inanıyorum."

"Bir çocuğu bile sağlıklı yetiştiremiyoruz"

Basın açıklamasında konuşan Mahpere Koç ise yaşadığı sağlık sorunlarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben oğlumu astım bronşit olarak doğurdum. Oğlum yıllarca astım bronşitle mücadele etti. Ben buraya 2012 yılında geldim ve geldiğim andan itibaren alerji ilaçları kullanmaya başladım. Ayrıca doğum oranları da düşmeye başladı, düşük vakaları çoğalmaya başladı. Büyüklerimiz bize üç çocuk yapın derken, biz burada bir çocuğu bile sağlıklı yetiştiremiyoruz. Burada 'Ben sana iş veriyorum, sen de ölüme mahkümsun' anlayışını kabul etmiyorum."

Suç duyurusunda sağlık ve çevre verilerine yer verildi

Grup, açıklamanın ardından Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesini sundu. Dilekçede, hava kalitesi ölçüm verileri, kanser oranları, vatandaş şikayetleri ve görsel belgeler gibi çok sayıda delile yer verildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 181 ve 182. maddeleri kapsamında çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçunun işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.