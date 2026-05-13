Kozlu'da Engelliler Haftası'na anlamlı kutlama

Zonguldak'ta Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikte jandarma personeli, engelli gençler ve aileleri bir araya geldi. Yoğun katılımın sağlandığı programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Kozlu Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Sacide Kilci ve Kozlu Jandarma Karakol Komutanı Aslı Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, ilçedeki engelli gençler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda jandarma personeli katıldı.

"Sizler bu vatanın birer parçası ve bizlere emanetisiniz"

Kozlu Jandarma Karakol Komutanı Aslı Yılmaz, engelli bireylerin toplumdaki önemine değinerek engelliler ve ailelerine yönelik bir konuşma yaptı. Yılmaz, "Sizler sadece ailelerinizin değil, bu aziz vatanın da öz evlatlarısınız. Her birinizin varlığı bizler için çok kıymetli. Jandarma teşkilatı olarak her zaman yanınızdayız. Engel denilen şeyin yüreklerde olmadığını, sevgi ve dayanışmayla her zorluğun aşılabileceğini bugün burada bir kez daha görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sadece bugün değil, her zaman yanımızdalar"

Etkinlikte duygularını dile getiren Mertcan Üstün'ün anne ve babası Metin ve Emine Üstün çifti, organizasyondan duydukları memnuniyeti belirterek şunları söyledi:

"Bu anlamlı günde bizi hem mutlu eden hem de duygulandıran bu etkinlik için öncelikle Kozlu Sosyal Hizmetler İlçe Müdürümüz Sayın Sacide Kilci ve personeline, ardından Kozlu Jandarma Karakol Komutanı Aslı Yılmaz ile tüm jandarma personelimize tüm aileler adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizler, sadece belirli günler ve haftalarda değil, bu ülkenin evlatlarına her daim sahip çıkıldığının ve çıkılacağının bilincindeyiz. Bu güveni hissetmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır."

Samimi bir atmosferde geçen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
