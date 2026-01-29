Zonguldak'ta eğitim yöneticileri ikinci dönem için toplandı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem başı hazırlıklarını değerlendirmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısını gerçekleştirdi.

Zonguldak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda (ASO) düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katılım sağladı.

Toplantı kapsamında, eğitim öğretim yılının ilk dönemine ait genel bir değerlendirme yapılırken, ikinci dönemde yürütülecek hazırlık çalışmaları ve planlamalar detaylandırıldı. Bakanlıkça yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar gözden geçirildi.

Geniş bir gündem maddesiyle toplanan heyet; LGS ve YKS hazırlık süreçlerini, destekleme ve yetiştirme kurslarını (DYK), öğrenci devamsızlığının önlenmesine yönelik tedbirleri ve rehberlik hizmetlerini görüştü. Ayrıca mesleki eğitim çalışmaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile devam eden yerel ve ulusal projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantının diğer önemli başlıklarını ise iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, yeni eğitim yatırımları ile okullarda devam eden büyük ve küçük onarım çalışmaları oluşturdu. Norm fazlası öğretmenlerin görevlendirme ve atama süreçlerinin de değerlendirildiği toplantı, planlanan çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesi kararıyla sona erdi. - ZONGULDAK