Haberler

Zonguldak'ta eğitim yöneticileri ikinci dönem için toplandı

Zonguldak'ta eğitim yöneticileri ikinci dönem için toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı ikinci dönem hazırlıklarını görüşmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısı düzenledi. Toplantıda LGS, YKS, destekleme kursları ve diğer eğitim konuları ele alındı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem başı hazırlıklarını değerlendirmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısını gerçekleştirdi.

Zonguldak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda (ASO) düzenlenen toplantı, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri katılım sağladı.

Toplantı kapsamında, eğitim öğretim yılının ilk dönemine ait genel bir değerlendirme yapılırken, ikinci dönemde yürütülecek hazırlık çalışmaları ve planlamalar detaylandırıldı. Bakanlıkça yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar gözden geçirildi.

Geniş bir gündem maddesiyle toplanan heyet; LGS ve YKS hazırlık süreçlerini, destekleme ve yetiştirme kurslarını (DYK), öğrenci devamsızlığının önlenmesine yönelik tedbirleri ve rehberlik hizmetlerini görüştü. Ayrıca mesleki eğitim çalışmaları, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile devam eden yerel ve ulusal projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantının diğer önemli başlıklarını ise iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, yeni eğitim yatırımları ile okullarda devam eden büyük ve küçük onarım çalışmaları oluşturdu. Norm fazlası öğretmenlerin görevlendirme ve atama süreçlerinin de değerlendirildiği toplantı, planlanan çalışmaların eş güdüm içerisinde yürütülmesi kararıyla sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Konyasporlu Blaz Kramer, sosyal medya hesabından villa aradığını duyurdu

Bu paylaşım binlerce hayranı olan isme ait
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım