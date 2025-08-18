Zonguldak'ta Eğitim Toplantısı Gerçekleşti
Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yeni dönem planlamaları değerlendirildi.
Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başkanlığında gerçekleştirilen ve bakan yardımcıları, Strateji Geliştirme Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı ile genel müdürlerin katıldığı buluşmada alınan kararlar değerlendirildi.
İl genelinde eğitim öğretim süreçlerine ilişkin yürütülecek çalışmalar ve yeni dönem planlamaları da toplantının gündeminde yer aldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel