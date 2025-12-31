Alaplı'da tebligat mağduru muhtar, 'E-Muhtar' uygulamasını hayata geçirdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir mahalle muhtarı tarafından hayata geçirilen 'E-Muhtar' uygulamasıyla vatandaşların tebligat işlemleri dijital ortama taşındı.

Geçmiş yıllarda tebligatların vatandaşlara ulaşmaması nedeniyle mağduriyetler yaşandığını belirten ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Alaplı Yeni Siteler Mahallesi Muhtarı olarak seçilen Behiç Ayhan İntepe, seçim öncesi sözünü verdiği E-Muhtar uygulamasını hizmete aldı.

Uygulama sayesinde muhtarlığa gelen tebligatlar sisteme girilerek, vatandaşların cep telefonlarına bildirim gönderiliyor. Böylece tebligatlardan zamanında haberdar olunarak cezai işlemlerin önüne geçiliyor. Uygulamada ayrıca mahalle haberleri, duyurular, etkinlikler, planlı elektrik ve su kesintileri ile nöbetçi eczane bilgileri de yer alıyor. Vatandaşlar, uygulama üzerinden muhtara doğrudan ulaşabiliyor.

Uygulamayla ilgili açıklamalarda bulunan Muhtar Behiç Ayhan İntepe, "Zonguldak'ta ilk defa uygulanan E- Muhtar uygulamasını tebligat mağduriyetine son vermek için bu projeyi başlattık. Tebligat kağıdı ulaşmasa bile cep telefonlarına bildirim gidiyor. Böylece vatandaşlarımız işlemlerine daha hızlı ulaşıyor" dedi.

Mahalle sakinleri ise uygulama sayesinde işlemlerini zaman kaybetmeden gerçekleştirebildiklerini ifade etti.