Zonguldak'ta Batan Yük Gemisi Mürettebatının Arama Çalışmaları Sürüyor

Zonguldak'ta 20 gün önce askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Aileler de çalışmaları yakından takip etmek için Bozhane Limanı'nda bekleyişini sürdürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü meydana gelen kuvvetli fırtınada askeri mendireğe çarparak batan Kafkametler adlı yük gemisinin 12 mürettebatının 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Geminin kaptanı Cemal Turan, mürettebatlar Berke Çamurtaş, Veli ÖzelMakinist Göksel Özel, Satılmış Uslu, Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'i arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp mürettebatın aileleri de Bozhane Limanı'nda çalışmaları yakından takip ediyor. Nene Hatun Gemisi'nin gemiyi çıkartma çalışmalarının yanı sıra botlar deniz üzerinden AFAD ve jandarma ekipleri de karadan kıyı sahili boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor. 20 gün boyunca oğlunu beklediğini anlatan Ömer Hebip'in annesi Emine Habib, "20 gündür oğlumu bulamadık, çıkmadı. Oğlumu sel sularından çıkartın. Buralarda kaldım, denizlere bakıyorum, yollara bakıyorum bulamıyorum. En son oğlumla gelirken görüşmüştük, telefonla konuştuk, anne dedi gemi batıyor kaptan bizi bırakmıyor dedi. Gemi batıyor herhalde dedi. Dayanamıyorum artık oğlumu bulun başka bir şey istemiyorum" dedi.

"Baba telefonun ödemesini yap" demiş

Ömer Hebip'in ablası Güleser Yıldız, "Bizi aradı anne böyle böyle gemi batıyor dedi, kaptan bizi çıkarma dedik dedi bizi çıkarıyor dedi. Annem niye oğlum dedi bilmiyorum anne öyle emretmişler dedi" şeklinde konuştu. Ömer Hebip ile aynı ismi taşıyan babası Ömer Hebip, "Rusya'dan çıktığı anda oğlumla görüşmüştük, başka görüşemedik. Baba telefonun senedi var onu öde dedi tamam dedim. 20 gündür burada perişanız. Bana oğlumu verecekler. Bugün çıkacak yarın çıkacak diye umut ediyoruz. Onların cevabına göre de bekliyoruz, başka ne yapalım?" diye ifade etti.

Oğlu Berke Çamurtaş'tan haber arayan baba Güngör Çamurtaş da bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.

"Devletimizin arkamızda olduğunu biliyoruz"

Geminin kaptanı Cemal Turan'ın oğlu Bora Turan da "Olayın ilk gününden beri burada bekliyoruz. Devletin yetkinlik ve çalıştığını burada görüyoruz. Devletin arkamızda olduğunu biliyoruz daha çok desteklenmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK