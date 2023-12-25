Zonguldak'ta asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında genel asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, Vali Yardımcıları, kaymakamlar, kolluk güçleri ve ilgili kurumların yetkililerinin katılımı ile genel asayiş ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda terör, organize suç örgütleri, uyuşturucu, asayiş, düzensiz göç, siber suçlarla mücadele, trafik güvenliği konularının yanı sıra son günlerde il genelinde yaşanan afetler konularında yürütülen çalışmalar, vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetler ile yılbaşı gecesinin huzur ve güven ortamında geçirilmesi amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. - ZONGULDAK