Haberler

Zonguldak'taki Alaplı Çayı'nda Ölmüş Yüzlerce Tavuk Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde içme suyu kaynağı olan Alaplı Çayı'nda ölmüş yüzlerce tavuk tespit edildi. Yerel halk, olası sağlık risklerine karşı yetkililerin hızlı bir şekilde müdahale etmesini istiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde içme suyunu besleyen Alaplı Çayı'nda ölmüş yüzlerce tavuğun bulunması tedirginliğe yol açtı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

İlçesinin içme suyu kaynağı olan Alaplı Çayı'nda ölmüş halde yüzlerce tavuk görüldü. Mollabey ile Çaydeğirmeni arasında çay yatağında rastlanan tavukların, hangi nedenle öldüğü ve buraya nasıl geldiği netlik kazanmadı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bölgede yaşayan yurttaşlar, olası sağlık tehlikelerine karşı yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi. Çevrede hayvan otlatan bazı kişiler ise tavukların yaklaşık bir haftadır çayın içinde olduğunu, hava sıcaklığının da etkisiyle ağır bir koku oluştuğunu belirtti.

Vatandaşlar, çaya karışan ölü hayvanların içme suyunu kirletebileceğini, bunun da halk sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceğini ifade etti. Alaplı Çayı'nın, ilçe merkezi ile bazı köylerin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşıladığına dikkat çeken yurttaşlar, çayın ölü hayvanlardan temizlenmesini ve bölgede acil dezenfeksiyon çalışması yapılmasını istedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Arda Güler tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı

Onu daha önce böyle görmediniz! Tarihi maçta oyundan alınınca çıldırdı
Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte Tuğyan'ın eski nişanlısının ifadesi

Güllü'nün kızını yakacak itiraf! İşte eski nişanlının ifadesi
Kolombiya'da uçak düştü, kurtulan yok

Yolcu uçağı düştü, kurtulan yok! Meclis üyesi de içindeydi
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...

AK Partili vekilden emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
Yeşilçam'ın yıldızı Saadet Gürses: Borç batağındayım, yaşam mücadelesi veriyorum

Yeşilçam'ın yıldızının acı çığlığı: Yaşam mücadelesi veriyorum
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber