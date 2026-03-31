Başkan Çağlayan'a "Mescid-i Aksa" tablolu ziyaret

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ı yeni hizmet binasında ziyaret etti ve Mescid-i Aksa'nın tasvir edildiği bir tablo hediye etti.

Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Evren Erkadam, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ı yeni hizmet binasında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında Erkadam, Çağlayan'a el emeğiyle hazırlanan ve üzerinde Mescid-i Aksa'nın tasvir edildiği anlamlı bir tablo takdim etti. Tablonun manevi değerine vurgu yapan Erkadam, yeni hizmet binasının hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Mustafa Çağlayan, nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi için Erkadam'ara teşekkür etti. Görüşme, güncel çalışmalar üzerine yapılan istişarelerin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
