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Zonguldak'ta 6 gün sonra enkazdan çıkarılan yaralı kedi barınağa teslim edildi

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Zonguldak'ta 6 gün sonra enkazdan çıkarılan yaralı kedi barınağa teslim edildi
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Zonguldak'ta 21 Ekim'de 3 katlı binanın göçmesinin ardından 6 gün sonra enkazda sıkışmış bir kedi bulundu. İtfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan kedi, tedavisinin ardından barınağına teslim edildi.

Zonguldak'ta 3 katlı binanın göçtüğü enkaz alanından sıkışan bir kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı kedi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye olay 21 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesinde yaşandı. Üç katlı bir bina nedeni bilinmeyen şekilde çökmüş 2 kişi içerisinde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda Kenan Akçaharman yaralı şekilde çıkarılırken, Türkan Özhan'ın cansız bedeni çıkarıldı.

Olayın üzerinden 6 gün sonra enkazda çalışma yapan işçiler enkaz içerisinde bir ses duydu. İşçiler enkazın arasında bir kedinin sıkışmış vaziyette olduğunu gördü. Hemen işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri titiz çalışma sonucunda kediyi enkazdan yaralı olarak kurtardı. Kurtarılan kedi önce tedavi altına alındı, tedavisinin ardından barınağına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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