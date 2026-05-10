Emekliye ayrılan 43 yıllık öğretmen gözyaşlarıyla veda etti

Zonguldak'ta 43 yıldır öğretmenlik yapan Orhan Yılmaz, emekliye ayrılması dolayısıyla düzenlenen törenle öğrencileri ve meslektaşları tarafından duygusal bir şekilde uğurlandı. Törende, Yılmaz meslek hayatı boyunca yaşadıklarını paylaştı ve öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Zonguldak'ta 43 yıldır görev yapan öğretmen Orhan Yılmaz, emekliye ayrılması dolayısıyla düzenlenen törenle öğrencileri ve meslektaşları tarafından uğurlandı.

Zonguldak'ta görev yapan sınıf öğretmeni Orhan Yılmaz, 43 yıl 5 ay 27 günlük meslek hayatının ardından emekliye ayrıldı. Kariyerine Ağrı'nın Patnos ilçesinde başlayan Yılmaz için son görev yeri olan Zonguldak İlkokulu'nda bir veda programı tertip edildi. Okul Müdürü İbrahim Köksal, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin iştirak ettiği törende Yılmaz, alkışlar eşliğinde uğurlandı. Yılmaz'ın tören sırasında duygulandığı görüldü.

"Bu da son ders olsun"

Törende bir konuşma yapan Orhan Yılmaz, "Tam 43 yıl 5 ay 27 gün olmuş mesleğe başlayalı. Zaman su gibi akıp gidiyor" dedi.

Öğrencilerine tavsiyelerde de bulunan Yılmaz, "Sizleri çok seviyorum. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Çok çalışın. Ülkenizi çok sevin. Birbirinize saygı duyun" şeklinde konuştu. Yılmaz sözlerini, "Bu da son ders olsun. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim emekleriniz için" ifadeleriyle tamamladı.

Okul Müdürü İbrahim Köksal, eğitime katkılarından dolayı Yılmaz'a teşekkür ederek, bir buket çiçek sundu. Köksal, Yılmaz için sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
