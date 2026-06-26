Zonguldak'ta 4 Yaşındaki Sarp Eymen'in Ölümüyle İlgili Davada Karar Verildi

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada sürücü 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firma sahibi hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Zonguldak'ta park halindeyken geri kayan su dağıtım kamyonetinin altında kalarak yaşamını yitiren 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'nın ölümüne ilişkin davada karar verildi. Mahkeme, sürücüye 5 yıl 6 ay hapis cezası verirken, firma sahibi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık sürücü Ömer S. (21), tutuksuz yargılanan firma sahibi İsmail K., hayatını kaybeden çocuğun annesi Ömürcan Darıcı, babası İlker Darıcı ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık sürücü Ömer S.'yi "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz yargılanan firma sahibi İsmail K. hakkında ise 1 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve diğer yasal şartların oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından duruşma sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi'nde bulunan bir anaokulunun önünde 1 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen kazada, su dağıtım şirketinde çalışan Ömer S.'nin park ederek indiği kamyonet, yokuş üzerinde kontrolden çıkarak geri kaymaya başladı.

Bu sırada okuldan çıkan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı'ya çarpan kamyonet, küçük çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Darıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Ömer S. gözaltına alınarak tutuklandı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıklar hakkında Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kaynak: ANKA