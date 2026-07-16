Haberler

Zonguldak'ta 15 Temmuz Anma Töreni

Zonguldak'ta 15 Temmuz Anma Töreni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Madenci Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Protokol heyeti mehter marşı eşliğinde yürüdü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Vali Hacıbektaşoğlu konuşma yaptı.

Zonguldak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Madenci Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

Zonguldak'ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'nde toplanan protokol heyeti Mehter Marşı eşliğinde Madenci Anıtı önüne yürüdü. Katılımcıların Madenci Anıtı'na ulaşmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla getirilen Türk Bayrağı Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na teslim edildi. Hacıbektaşoğlu, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. Yıldönümünde milletimizin hafızasında derin izler bırakan bir gecenin hatırasını yaşatmak, vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etmek, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bazı tarihler yalnızca yaşandıkları günün değil bir milletin karakterinin de aynası oldu. Aradan yıllar geçse de anlamını kaybetmez. Aksine zaman o hadiselerin hangi değerler üzerine yükseldiğini daha belirgin hale getirir. 15 Temmuz da milletimizin ortak hafızasında işte böyle bir yere sahiptir" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı

Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
15 Temmuz darbe girişiminde yaralıları almayan hastanenin ruhsatı satışa çıkarıldı

15 Temmuz gecesi skandala imza atan hastane satılıyor
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı

AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Bahçeli, futbolcu Merih Demiral'ı kabul etti

Milli futbolcudan Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
Göynük Kanyonu’nda kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü: Çok sayıda yaralı var

turizm cennetinde kopan kaya parçası ziyaretçilerin üzerine düştü
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli