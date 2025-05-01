Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Zonguldak'ta işçiler 1 Mayıs kortejini demir kaynağı yaparken izledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Kortej geçişi sırasında bir işyerinin ikinci katında demir kaynağı yapan işçiler, yürüyüşü çalışırken izledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları İstasyon Caddesi önünde başladı. Toplanan kalabalık Madenci Anıtı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında bir işyerinin ikinci katındaki işçiler demir kaynağı yaparak çalıştı. Çalışırken de korteji izledi. Madenci Anıtı'nda toplanan kalabalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okudu. Bir kişi elindeki trompeti ile müziklere eşlik ederken küçük bir kız çocuğu da giydiği madenci kıyafeti ve bareti ile poz verdi.

Kutlamalarda düzenleme komitesi adına konuşan Yener Arslanbuğa, "İşçi sınıfının ve emekçilerin Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde Zonguldak'ta dünyanın ve ülkemizin dört bir yanında yine meydanlardayız. Haklı taleplerimizi haykırıyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücü için alanlardayız. Dünya işçi sınıfının 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı coşkuyla kutlayan emekçi kardeşlerimize buradan dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. çok zorlu dönemden geçiyoruz. Ortadoğu'da, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de kan ve gözyaşı var. Ukrayna ve Rusya savaşı sadece bölgemizde değil dünyada önemli sorunlara yol açtı" diye konuştu.

Kutlamalarda Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Erdoğan Bayrakçı da adına konuşma yaptı. Konuşmalar, şiirlerin ardından kutlamalar sona erdi.