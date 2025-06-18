Zonguldak'ta '1 Kural 1 Ömür' Temalı Ödül Töreni Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "1 Kural 1 Ömür" temalı resim ve slogan yarışmasının ödül töreni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturan çalışmaları büyük beğeni topladı. Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri; İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Kadan ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Mensur Tiryaki tarafından takdim edildi. Öğrenciler, çizdikleri resimler ve ürettikleri etkileyici sloganlarla trafik kurallarının hayati önemine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan; Trafik güvenliğinin erken yaşlarda kazandırılması gereken hayati bir davranış biçimi olduğunu vurgulayarak, "Trafik kuralları, sadece sürücüler için değil, yayalar ve çocuklar için de yaşamsal öneme sahiptir. Öğrencilerimizin bu bilinçle hazırladığı eserler, bizlere umut verdi. '1 Kural 1 Ömür' sloganı, aslında hayatın özeti. Bir anlık ihmalin, telafisi olmayan sonuçlara yol açabileceğini bu çalışmalarla çok etkileyici biçimde anlatmış oldular. Katılan tüm öğrencilerimizi ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi. - ZONGULDAK