Zonguldak'ın Kurtuluşu İçin Deniz Unsurları Ziyarete Açılıyor

Zonguldak'ın Kurtuluşu İçin Deniz Unsurları Ziyarete Açılıyor
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Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 21 Haziran 2025'te TCG Tekirdağ Gemisi ve TCSG 301 Botu halkın ziyaretine açılacak.

Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü ile Uzun Mehmet'i Anma Günü etkinlikleri kapsamında, 21 Haziran 2025 tarihinde bazı askeri deniz unsurları halkın ziyaretine açılacak.

Etkinlik programı çerçevesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Tekirdağ Gemisi, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Aynı gün Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 301 Botu da 10.00-16.00 saatleri arasında halkın ilgisine sunulacak.

Etkinliğin, milli tarih bilincinin güçlendirilmesi ve denizcilik faaliyetlerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendiği bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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