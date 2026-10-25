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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mahalli sanatçılar ücretsiz konser verdi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mahalli sanatçılar ücretsiz konser verdi
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar Köyü'nde düzenlenen halk konserinde mahalli sanatçılar ücretsiz konser verdi. Yaklaşık üç saat süren konserde Türk halk müziği ve yöresel türküler seslendirildi; köylüler sanatçılara teşekkür etti.

Çaycuma'da düzenlenen halk konserinde mahalli sanatçılar bir araya geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde düzenlenen halk konserinde mahalli sanatçılar bir araya gelerek vatandaşlara ücretsiz konser verdiler.

Devrekli Ozan Sabri Yanaz tarafından organize edilen ve Çaycuma'nın Kayıkçılar Köyünde düzenlenen halk konserinde gerek solo ve gerekse de koro şeklinde seslendirilen Türk halk müziğinin unutulmaz eserleri ve yöresel türküler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bağlamalarda Hikmet Akar, Baki Kalaycıoğlu, kemanede Sabri Yanaz ve ritim sazda Eşref Kerçin'in yer aldığı grup vatandaşlara yaklaşık üç saatlik bir konser sergilerken, köylerinde böyle bir konser düzenlendiği için sanatçılara teşekkür eden vatandaşlar, "Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştiren ve emeği geçen sanatçılarımıza herkese teşekkür ediyoruz bizler içinde değişik bir atmosfer oldu" diye konuştular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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