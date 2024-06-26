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Zonguldak İl Su Kurulu toplantısı yapıldı

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Havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere Zonguldak İl Su Kurulu...

Havza ölçekli yönetim planları, su verimliliği il planları ile içme kullanma suyu güvenliği planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimine yönelik uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek üzere Zonguldak İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı.

Zonguldak Valiliği Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satık Buğra Fındık, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantı Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satık Buğra Fındık açılış konuşmaları ile başladı. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, tarımsal sulamada modern sulama sistemleri, tarımsal faaliyetlerden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesine yönelik sunumlarını gerçekleştirdi.

Toplantı; Havza ölçekli yönetim planları (Havza Koruma Eylem Planları, Nehir Havza Yönetim Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları) kapsamında belirlenen tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları ve Su Verimliliği Çalışmaları, İçme-kullanma suyu havzası koruma planlarının il bazında uygulanma durumu, içme suyu arıtma tesisleri durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığı ile ilgili durum, şebeke suyu kayıpları ve bu hususlara yönelik çevresel altyapı çalışmaları ile ilgili çalışmalar, İl sınırları içerisinde taşkın ve sel baskınlarının önlenmesine yönelik alınan tedbirler ile ilgili gerçekleşmeler, yeraltı ve yerüstü su kullanımları, yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine ilişkin yapılan çalışmalar, Ulusal ve İl Su Verimliliği Planları ve su verimliliği çalışmaları hakkında değerlendirmelerin yapılması ile son buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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