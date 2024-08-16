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Zonguldak İl Jandarma Komutanı Değişti

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Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen oldu. Önceki komutan Cezmi Yalınkılıç ise Yozgat'a atandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç Yozgat'a atandı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen de Zonguldak'a atandı. 2021 yılından bu yana Kırıkkale'de göreve yapan Cücen; 1010-2014 yılları arasında Tanık Koruma Şube Müdürlüğü, 2014 yılında Bosna Hersek Türk Temsil Heyeti Başkanlığında Tim Komutanlığı,2014-2017 yılları arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcılığı, 2017-2020 yılları arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğretim Görevlisi, 2020-2021 yılları arasında Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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