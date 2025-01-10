Zonguldak Havalimanı Güvenliği İçin Toplantı Düzenlendi

Zonguldak Havalimanı'nın güvenliğinin artırılması amacıyla, Çaycuma Kaymakam Adem Kaya'nın başkanlığında Havalimanı Güvenlik Komisyonu toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, ilgili kurumların amirleri ve temsilcileri katıldı. Toplantıda, havalimanında güvenliği sağlamaya yönelik mevcut uygulamalar değerlendirildi ve yeni stratejiler ele alındı. Güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi adına alınacak tedbirler ve uygulanacak yeni yöntemler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK