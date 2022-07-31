Zonguldak haberleri! Kdz. Ereğli'de '3. Açık Su Yüzme Yarışları' Düzenlendi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ve içlerinde eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in de bulunduğu 400 sporcu, Kdz. Ereğli'de '3. Açık Su Yüzme Yarışları'nda kulaç attı.

Kdz. Ereğli Belediyesi; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen '3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları'na ev sahipliği yaptı. Amfi Tiyatro alanı liman içinde yapılan yarışlara, bin 500 ve 3 bin metreden sonra bu yıl 5 bin metre de eklendi. Üç ayrı parkurdaki yüzme yarışmasına, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ve aralarında milli sporcuların da bulunduğu 400 sporcu ile Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen katıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ve İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özer'in düdüğüyle başlayan yarışlarda; kadın-erkek, veteran ve engelli kategorilerinde 400 sporcu, 3 ayrı parkurda kulaç atarak yarışları tamamladı.

Kdz. Ereğli'deki yüzme yarışlarını değerlendiren Kürşad Tüzmen, tekrar Ereğli'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kdz. Ereğli yarışlarında arkadaşlar bana sürpriz yaptılar. 3 bin metrede yüzeceğimi sanıyordum ama 5 bin metre yazmışlar bana. Bu parkuru da tamamladık. Kdz. Ereğli'nin tarihini, kültürünü, son derece misafirperver insanlarını tekrar görmekten mutlu oldum. Ben burada Kdz. Ereğli Belediye Başkanımıza ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımız da çok mutlu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Belediye Başkanı Halil Posbıyık da ülkenin farklı bölgelerinden gelen yüzücülere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını paylaştı. Yarışma sonunda, 400 sporcuya katılım madalyaları verilirken; bin 500, 3 bin ve 5 bin metrede dereceye girenler, yaşlarına göre 13 ayrı kategoride ödüllendirildi.