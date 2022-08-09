Zonguldak haberleri! Devrek Belediyesi'nin kurduğu stantlarda hırsız şoku

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde belediye tarafından yaz aylarında kurulan stantlara hırsızlar dadandı. Tezgahtan kıyafet çalarken yakalanan bir hırsız ise kendisine müdahale etmek isteyen esnafı darp edip kayıplara karıştı.

İlçenin Karşıyaka Mahallesine kurulan alışveriş stantlarına hırsız veya hırsızlar dadanması buradaki esnafı tedirgin etmeye başladı. Bölgenin yaz aylarında kurulan en büyük açık hava alışveriş stantları arasında yer alan Devrek Yaz Stantlarına dadanan hırsız veya hırsızlardan bıkkınlık geldiğini ifade eden esnaflar, sonraki yılda kurulacak stantlar için güvenlik tedbirleri alınmasını istedi. Volkan Küçük, "Stant açıyoruz. Buralarda bu yıla kadar bu kadar fazla olmuyordu ama bu yıl birçok stantta hırsızlık olayları oldu. En son dün akşam kendim yaşadım. Pet şişe atıklarını toplama bahanesiyle stantlara girişim eylemlerinde bulunuyorlar. Biriyle birebir karşılaştık. Burada hırsızlık oluyor burayı terk etmelerini söyledik. Karşı taraftan bize şiddetvari olay oldu. Arbede yaşadık. Adli olarak da sonrasında adliyeye tecelli etti durum. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Daha önceleri girilen stantlarda ciddi derecede maddi zararlar oluştu. Yetkililerin de bu konuyla alakalı alternatif üretirlerse çok seviniriz. Stantlarımızı beklerken korkuyla alışveriş gerçekleştiriyoruz. Sonuç itibariyle hırsızı yakalasak bile nerede, ne zaman, çadırın içinde mi yakaladın, dışında mı nasıl oldu? Hırsızın da bahanesi çok. Zaten 10 saniyelik bir durum. Bizden 15-20 adet eşofman takımı çalındı. Çünkü katlı mallar alttan çalındığında üstteki istif bozulmadığı müddetçe fark edilemiyor. Yetkililerin burada farklı bir çalışma yapması gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Özgür Kaya isimli esnaf da "Burada tek standımız var. Ama problemler yaşamaya başladık son dönemlerde. Bijuteri ve çelik ürünler ağırlıklı hizmet veriyoruz. Geçen ayın başında standımızı açtık. Ağustos ayı itibariyle sürekli hırsızlık olayı meydana gelmeye başladı. Başa gelmeyince insan ciddiyetin farkına varmıyor. Standın demir iskeletleri yapılıyor ve üzerine basit branda çekiliyor. Esnaflar kendi brandalarını çekiyor. Önlemlerini almaya çalışıyorlar. Alabileceğimiz önlem brandayı kapatıp ve iple bağlamak oluyor. Üç gün önce brandamızın altından hırsız girmek suretiyle ürünlerimizi çaldı. Gerekli mercilerle iletişime geçmek istiyoruz, önlem alınmasını istiyoruz. Buranın sadece hırsız girdikten sonra önlem alınmamalı. Bu proje senelerdir yürütülüyor. Projeyi yürüten yetkili kimse en başından tedbiri alması gerekiyor" dedi.

Cep telefonu aksesuarları satan Enis Başar da "Geçen gün başımıza hırsızlıkla alakalı bir olay geldi. Çözüm aradık bulamadık. Bundan dolayı belediyeden destek bekliyoruz. Fuar alanında böyle bir şey olması bizi üzüyor. Porselen satan bir arkadaşımızın iki koli tabağı çalınmış. Güvenlikle alakalı bir şey bekliyoruz. Maddi kayıp oluyor. Zor durumda kalıyoruz. Üç bin liraya yakın kaybımız var. Diğer arkadaşların da maddi kayıpları var" diye konuştu. - ZONGULDAK