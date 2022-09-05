Zonguldak haberleri | Alaplı'da 150 tekne limanda mahsur kaldı

- Alaplı'da 150 tekne limanda mahsur kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 150 balıkçının kullandığı limanın giriş bölümü çakıl ve kum taşlarıyla doldu. Liman içinde mahsur kaldıklarını dile getiren balıkçılar yetkililerden yardım istedi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışının kumla dolması nedeniyle 150 kadar balıkçı teknesi limanda mahsur kaldı. Liman girişini dolduran kum ve taşlar nedeniyle bir çok tekne limana geçişlerde altının sürtmesiyle balığa çıkamadıklarını, liman içinde mahsur kaldıklarını dile getiren balıkçılar bölge Milletvekillerini bir an önce harekete geçmesini istedi.

Alaplı'da balıkçı balıkçı barınağının girişinin kum ile dolması nedeniyle mahsur kaldığını ve büyük teknelerin barınağa giriş yapamadığını söyledi. Ramazan Karaahmetoğlu, "Artvin Hopa'dan geldik, beş gün seyahat içerisinde farklı limanlara girdik. Alaplı Limanına girerken maalesef taşlara kumlara sürte sürte girdik. Bizim teknemiz on metre genişliği ise 4,5 metre var. Bu gibi teknelerin buraya girerken kimin suçu var biz onu bilmiyoruz. Şu anda da ufak bir dalgayla yapan deniz limandan çıkamıyoruz. Çıkamadığımız süre içinde bu mağduriyetimizi kim karşılayacak? Buradaki Kooperatif hiç hizmet yapmadığı halde bizden para istiyor. Bu limanın sorunlarını niye çözmüyor. Liman içerisinde suyumuz, elektriğimiz ve tuvalet ihtiyaç giderecek hiçbir şey bulunmuyor. Şu an limanda mahsur kaldık limanın önü çakıl dolu olduğu için denize açılamıyoruz. Bu konuda Valimiz, Kaymakamlıktan yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"Liman sahipsiz Balıkçılar çaresiz"

2000 yılından beri balıkçılık yaptığını söyleyen Timur Arslan, "Buraya yapılan bu balıkçı barınağı hafif poyraz olduğu zaman limanın ağzı çakılla kapanıyor. Bunun yapılması için daha önce yetkililere müracaat yapıldı. Ama açılmadı. Görüldüğü gibi bir önceki fırtınadan sonra yine doldu yetkililerden buraya bir çare bulmasını istiyoruz. Şu an 150 tekne liman içerisinden çıkamıyor. Bu sorunumuzun giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Hizmete açıldığı 2006 yılında barınağın bölgeye ekonomik anlamda büyük bir katkı sağladığını belirten Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Balık sezonunda dışarıdan gelen büyük balıkçı tekneleri, Alaplı balıkçı barınağını tercih ediyordu. Ancak 5 yıldır barınağın girişinin kum ile dolması sonucu büyük balıkçı tekneleri giriş yapamıyor. En az 6-7 metre olması gereken giriş kısmındaki su derinliği 30 santim boyunda, bir insan barınak girişinde suda rahatlıkla yürüyebiliyor. Defalarca konuyu yetkililere yazılı ilettik ancak bir sonuç alamadık. Barınağın içinde bulunan tekneler mahsur kalmış durumda, şimdiden tekneleri nasıl denize çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bir an önce barınak girişi ve içinin tarak gemisiyle temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

"Alaplı limanı kadar, balıkçıya düşman olan bir liman daha görmedim"

Artvin Hopa'dan yola çıkarak 4 limana uğrayan ve Alaplı limanın bakımsızlığına işaret eden Mehmet Dursunoğlu "Ben daha bu Alaplı limanı kadar bakımsız, ilgisiz, alakasız ve balıkçıya düşman olan bir liman daha görmedim. Burada öncelikle Belediye Başkanı olmak üzere yetkili kim varsa bu liman ağzına acil müdahale etmesi lazım. Burada sahipsiz bir liman bırakmışlar" ifadeleri kullandı.