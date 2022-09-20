Zonguldak haberleri | Zonguldak'ta engelli bireyler ilk defa trene bindi

Zonguldak haberi: -Zonguldak'ta engelli bireyler ilk defa trene bindi Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Devrek Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ndeki engelli öğrenciler, farkındalık çerçevesinde ilk kez trene binerek seyahat ettiler.

- Zonguldak'ta engelli bireyler ilk defa trene bindi

ZONGULDAK - Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Devrek Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ndeki engelli öğrenciler, farkındalık çerçevesinde ilk kez trene binerek seyahat ettiler.

Sabah erken saatte büyük bir heyecanla Zonguldak Gar'ına gelen gençler, Gökçebey ilçesine yapacakları yolculuk için Zonguldak - Karabük arasında sefer yapan trene bindiler. Heyecanları yüzlerinden okunan gençler, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ilk kez trenle yolculuk yaptı. Gençlerin öğretmeni Erkan Özdemir şunları dile getirdi:

"Çocuklarımızın sosyal rehabilite etmek onları normal bireylerin olduğu her ortama sokmak onları normal bireylerden ayırmamak özellikle tren yolculuğu yapmamış çocuklarımızı onları tren yolculuğu yaptırarak güzel vakit geçirmelerini sağlamaktı. 17 kızımız ile 2 saat boyunca Zonguldak her noktasını denizi kumsalı doğayı ve kıyı kesimleri görme fırsatları oldu. Ben göreve başlayalı 6 yıl oldu elimden geldiğince gençlerimize hayatı göstermeye çalışıyoruz. ve bu emeklerin karşılığını alıyoruz. 6 yıl önceki bakım rehabilitasyon merkezinde kalan öğrencilerle şimdiki öğrencilerin arasında gelişimi görüyoruz. Onları daha iyi yerlere getirmek için hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.