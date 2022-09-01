Zonguldak haberi... Zonguldak Kömür Jeoparkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi Yerel Haberler Zonguldak haberleri... Zonguldak'ta Kömür Jeoparkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Zonguldak'ta Kömür Jeoparkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıya AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı. Toplantıda UNESCO Küresel Jeoparklar ağına katılım sürecine ilişkin kriterlerin sağlanmasına dair uygulamaların planlanması ve değerlendirilmesi hususu ayrıntılı olarak değerlendirildi. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Polat Türkmen Hamdi Uçar Zonguldak Yerel Haberler

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