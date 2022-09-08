Zonguldak haber! Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık: 'Devlet, Erdemir'den 2.5 Milyar TL'sini Almıyor'

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 4706 sayılı kanun gereği ERDEMİR'in işgal ettiği 1 milyon metrekare hazine arazisinin 2.5 milyar TL'lik bedelini devletin tahsil etmediğini, belediyenin alması gereken yüzde 40'lık pay için de mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında konuşan Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ERDEMİR'in işgal ettiği 1 milyon metrekare hazine arazisi nedeniyle mahkemeye başvurduklarını açıkladı.

Posbıyık, konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"4706 sayılı kanun var. Bu kanun diyor ki, büyük sanayi kuruluşlarının, büyük firmaların kapladığı alanlarda hazine arazisi varsa, bunları büyük gruplar satın alır diyor. Hazine'den satın alır diyor. Ancak belediye hudutları içerisinde bu alanların üzerine binalar yapılmışsa, kaçak binalar yapılmışsa bu işgal demektir. İlk defa Hazine bunu belediyeye devreder, belediye aracılığıyla o kuruma satılır der. Bu satıştan doğan paranın yüzde 60'nı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazine alır der. Yüzde 40'ınıda belediye alır der. Bu bahsettiğim konu ERDEMİR ile ilgili, 2.5 milyar TL bu rakam. Bu konu için müracaatımızı yaptık. Her akşam televizyonlarda izliyorsunuz, Bodrum'da, Muğla'da, bilmem nerede, 200, 300, 500 milyona arsalar satılıp duruyor. Burada devletin alacağı 2.5 milyar para var, burayı satmıyorlar. Bizim kanaatimiz, yanılabiliriz, yanılıyorsak özür dileriz, buradaki satıştan yüzde 40 belediyeye gelecek, Halil Posbıyık'a gidecek. Halil Posbıyık da bu yüzde 40 ile Ereğli'de neler yapar neler. Hükümet binasını da yapar, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını da yapar. Bunun için satmıyorlar, engelliyorlar. Bizde mahkemeye gittik. Yani devlet ERDEMİR'den 2,5 milyar TL'yi almıyor. Burada 1 milyon metrekare yerden bahsediyoruz. Bunun peşini bırakmayacağız. Kamuoyuna bilgi sunuyorum."