Genç Kızılay'dan anlamlı hareket
Zonguldak Genç Kızılay ekibi, Uzunmehmet Camii önünde düzenledikleri etkinlikle vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Sıcak havaya rağmen gerçekleşen anlamlı etkinlik vatandaşlardan takdir topladı.
Zonguldak Genç Kızılay ekibi aşure gününü unutmadı.
Genç Kızılay İl Başkanlığı'na Tolgahan Köroğlu'nun gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Genç Kızılay, dün Uzunmehmet Camii önünde aşure etkinliği düzenlendi. Gönüllü ekibi sıcak havaya rağmen vatandaşlara aşure ikramında bulunarak aşure gününü kutladı. Genç Kızılay ekininin bu anlamlı hareketi vatandaşlardan büyük takdir topladı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı