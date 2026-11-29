Zonguldak Çaycuma'dan umreye giden 71 yaşındaki kadın kalp kriziyle hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Serdaroğlu köyünden umre için kutsal topraklara giden 71 yaşındaki kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi kadının cenazesinin Türkiye'ye getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden kutsal topraklara umre için giden yaşlı kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Serdaroğlu köyünden 40 kişilik kafileyle umreye giden 71 yaşındaki Narkadın Bayrak, kutsal topraklarda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Beş gün önce kafileyle yola çıkan Seyfi Bayrak'ın eşi Narkadın Bayrak, umre ziyareti sırasında fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen üç çocuk annesi Bayrak'ın vefat haberi, ailesini derin üzüntüye boğdu. Bayrak'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilerek toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı